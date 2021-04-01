BOLU Üçüncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

Üçüncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandıBOLU'da, 3'üncü kattaki apartman dairesinin penceresinden komşusuna ait otomobilin üzerine düşen G.A. (26) isimli kadın yaralandı.

Üçüncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

BOLU'da, 3'üncü kattaki apartman dairesinin penceresinden komşusuna ait otomobilin üzerine düşen G.A. (26) isimli kadın yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. G.A. apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden, park halinde bulunan komşusuna ait otomobilin üzerine düştü. Gürültü üzerine cama çıkan komşuları G.A.'yı yerde yatarken görünce durumu Acil Sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen G.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Yaralanan G.A. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.A.'nın üzerine düştüğü otomobilde ise hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. G.A.'nın atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı