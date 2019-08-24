Üçüncü kattan düşen suriyeli çocuk toprağa verildi

24.08.2019 17:38

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli çiftin bebekleri 2 yaşındaki Firas El Şahaze'nin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde yaşayan Suriyeli çiftin oğulları Firas El Şahaze, Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında yaşadıkları apartmanın 3'üncü katından düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından minik Firas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının ise delindiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Firaz El Şahaze, dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni ise morga götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından bugün morgtan alınan Firas El Şahaze cenazesi Kumluca Camii'nde kılınan namazın ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

Firas El Şahaze'nin düştüğü bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun yüz üstü kaldırıma düşüşü ve çevredeki 3 kişinin yaşadığı şokla ellerini yüzlerine kapatıp, çocuğun yanına giderek yardım etmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Kaynak: DHA