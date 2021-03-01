Üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir binanın üçüncü katından düşen genç kadın ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir binanın üçüncü katından düşen genç kadın ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden yeni boşanan Z.S. yeni taşındığı evde erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 34 yaşındaki kadının balkona çıkarak atladığı iddia edildi. Kafa üstü yere çakılan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı