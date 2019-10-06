Üçüncü kattan aşağı atıldığı iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi

06.10.2019 18:04

Ağabeyi tarafından pencereden atılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2.5 aylık bebek toprağa verildi.



Ankara'da iddiaya göre, 12 yaşındaki ağabeyi tarafından bilinmeyen bir sebepten dolayı üçüncü katta bulunan evlerinin penceresinden atıldıktan sonra ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2.5 aylık Çınar A. isimli bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çınar bebek, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA