Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçündü doz aşılamanın devam ettiği İsrail'de, ağustos ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçündü doz aşılamanın devam ettiği İsrail'de, ağustos ayının ilk haftasından bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 105 bin test yapıldığı, bunlardan 4 bin 800'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

Bu ayın başında yüzde 7'yi aşan pozitif test oranının yüzde 4,6'ya gerilediği ifade edildi.

Son 24 saatte 14 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 582'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının da 1 milyon 244 bin 580'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 74 bine gerilediği, hastalardan 723'ünün durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Durumu ağır olanların yüzde 70'i aşısız

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, durumu ağır olanların yüzde 70'ini aşısızlar oluşturuyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz aşı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri de bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 6 milyon 73 bin kişiye birinci, 5 milyon 593 bin kişiye ikinci, 3 milyon 104 bin kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle 2 Eylül'de salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış, aktif vaka sayısı da 90 bini aşmıştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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