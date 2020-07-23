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Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Çalıştayı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Çalıştayı
23.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:30

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." dedi.

HAVELSAN koordinasyonunda düzenlenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) Haberleşme Şebekesi Projesi 5. Çalıştayı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, 5G'nin yazılım tabanlı olması ve birçok sektörün odağına yerleşmesiyle ülkelerin haberleşme teknolojilerine bakışında stratejik değişikliklere neden olduğunu anlattı.

Ülkelerin 5G şebeke ekipmanı tedarikini, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından ele aldığına işaret eden Karagözoğlu, "Bu nedenle ülkeler arasında teknoloji savaşlarının başladığına şahitlik etmekteyiz. Dünyadaki bu gelişmeleri dikkate aldığımızda devletimizin 5G teknolojisine yerli ve milli şebeke ürünleriyle geçme stratejisinin ne kadar isabetli olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine üye firmalar tarafından projelendirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen söz konusu projeyle Türkiye'nin 5G'ye geçişte ihtiyaç duyacağı kritik öneme sahip şebeke ekipmanlarının geliştirildiğine dikkati çekerek, "Yerli, milli ürünlerle 5G'ye geçiş, milli güvenlik, ekonomik kalkınma ve dünya konjonktüründe ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri bertaraf etme açısından kritik derecede önemli. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Proje çıktıları 2021'den itibaren kullanıma alınacak"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da projenin 2 yıl önce başladığını ifade ederek, çalışmanın çıktılarının 2021'den itibaren kullanıma alınmasını öngördüklerini kaydetti.

Nacar, bu yıl başında projeye ULAK Haberleşme AŞ'nin dahil olduğunu belirterek, HAVELSAN'ın çekirdek şebeke sanallaştırma altyapısı ile görev kritik sistemler ve test entegrasyon gruplarında görev alırken 2020'den itibaren proje yürütücülüğünü de üstlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, proje kapsamında Yerli ve Milli Radyolink, 5G Çekirdek Şebeke, 5G Baz İstasyonu ve Sanallaştırma Platformları tanıtıldı ve milli 5G altyapısıyla ilk arama yapıldı.

Kaynak: AA

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