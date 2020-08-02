Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor Burdur'un Yeşilova ilçesinde ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor renge bürünen tarlalara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler ilgi gösteriyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor renge bürünen tarlalara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler ilgi gösteriyor.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parsel 375 dekar arazide ekimi gerçekleştirilerek Avrupa ve Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Akçaköy Lavanta Deresi, uçsuz bucaksız "mor şöleniyle" gelin ve damatların düğün albümünü süslüyor.

Burdur genelinde susuz tarımı yaygınlaştırmak ve bölgede ekoturizmi geliştirmek amacıyla hayata geçirilen lavanta tarlası, doğal ortamda düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin vazgeçilmezi oldu.

Bölgeye İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, Manisa ve İzmir gibi büyük illerden albüm fotoğrafları için çok sayıda gelin ve damat geldiği görülüyor. Siyah, beyaz, mavi, mor ve yeşilin renk cümbüşü oluşturduğu doğal fonda fotoğraf çektiren çiftler, evliliğe adım attıkları ilk günleri ölümsüz bir hatıraya dönüştürüyor.

Sosyal mesafe korunuyor

Haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akçaköy Lavanta Deresi'nin geniş bir alanda kurulu olması, ziyaretçi ilgisine rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafe kolaylığı da sağlıyor.

Burada, evlilik anılarına unutulmaz fotoğraf kareleri ekleyen çiftler, lavantanın insanı dinlendiren kokusunu soluyup, huzur veren görselliğini seyretme imkanı da buluyor.

Hafta sonları 30-40 çift Akçaköy'e geliyor

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinden birçok gelin ve damadın fotoğraf çekimi için Lisinia ve Akçaköy Lavanta Deresi'ni tercih ettiğini söyledi.

Temmuz döneminde lavantanın mor renginin iyice ortaya çıktığını belirten Sarıca, hafta sonları 30-40 gelin ve damat çiftinin Akçaköy Lavanta Deresi'nde bir arada geldiğini kaydetti.

Sarıca, lavanta deresinde görsel canlılığı sağlayan ciddi alanların olduğunu aktararak, "Küresel ısınmanın etkisiyle bir kısım lavanta alanı kurudu ancak buna rağmen alan çok büyük olduğundan lavantanın görsel şöleni kaybolmadı." dedi.

Gelecek yıllarda Akçaköy'deki görselliğin daha da artacağına işaret eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Akçaköy Lavanta Deresi, görsel canlılığını uzun süre koruyabilen lavanta bahçelerinden biri. Bir ay daha Akçaköy ve Lisinia'da lavantaları mor renginde görmeye devam edeceğiz. Gelin ve damatlar ile düğün fotoğrafçıları yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Eskişehir, Ankara, İstanbul'dan çok gelen var. Akçaköy'de fotoğrafçılar burada kendi stüdyolarını kurup, ücret ödemeden fotoğraf çekiyorlar. Lavanta bahçelerine girişlerde biz herhangi bir ücret almıyoruz. Lavantanın sadece yağından, bitkisinden gelir elde edilmiyor, fotoğrafçılar da lavantanın görselliğinden ekmek yiyor. Ekoturizmin gelişmesi bakımından Akçaköy'ün Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Türkiye'nin her yerinden ilgi var

Denizli'den Burak ve Nazike Bozkurt çifti de düğün fotoğrafı çektirmek için lavanta deresine gelen çiftler arasında yer aldı. Çift, uçsuz bucaksız lavanta görselinin kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Düğün albümlerini lavanta görseliyle süslemek istediklerini belirten Nazike Bozkurt, "Çok güzel bir yer, tüm evlenecek çiftlere burada fotoğraf çektirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Murat Kula da gelin damatların son yıllarda dış çekimde lavanta tarlalarını tercih ettiklerini kaydetti. Kula, "Yoğunluğumuz iyi, haftanın 3-4 günü lavanta tarlarında gelin damat fotoğrafı çekiyoruz." dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde fotoğrafçılık yapan Mehmet Budak da Akçaköy Lavanta Deresi'nde düğün fotoğrafı çekmek için bir aydır ekibiyle Burdur'da konakladığını belirterek, "Her sene buraya gelip doğada gelin damat çekimleri yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen çiftlerimizle burada buluşuyoruz. Bir ay burada kaldıktan sonra İstanbul'a dönüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA