Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
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Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı

27.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:09
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar otobüsçülük yapan 85 yaşındaki Vefa Güvenman meslek hayatında unutulmaz anılar biriktirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar otobüsçülük yapan 85 yaşındaki Vefa Güvenman meslek hayatında unutulmaz anılar biriktirdi. 1971 yılında aldığı otobüsü şu anda müzede sergilenen Güvenman, birçok kez karayolu üzerinden 45 günde hacca yolcu taşıdığı anıları paylaştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Vefa Güvenman, 1953'te ehliyetini alarak şoförlüğe başladı. Yıllarca farklı firmalarda kamyon ve otobüs şoförlüğü yapan Vefa Kaptan, 1971'de ilk otobüsünü satın aldı. 2005 yılında emekli olarak mesleğini bıraktı. Birçok kez karayolu üzerinden hacca yolcu taşıyan Güvenman, meslek hayatında unutulmaz anılar biriktirdi. Otobüs ile zorlu bir şekilde 45 günde hacca yolcu taşıdığı anıları paylaşan Güvenman'ın uzun yıllar kullandığı ve hurdaya vermeye kıyamadığı otobüsü ise özel bir firma tarafından yeniden restore edilerek müzede sergilenmeye başlandı.

Eskiden 40-45 günde gidip geldiği çöl yollarının şimdi ise asfalt olduğunu belirten Güvenman, "Eskiden yol yoktu. Ürdün'den sonra çöle girerdik. 2 günde çölü geçerdik, yol ve iz yoktu. Arabanın üzerinde uzun sırıklar koyardık araba battığı zaman kullanırdım. Gece gidemezdik çöl fırtınası olurdu ve yollar kapanırdı. Orada uyurduk ve sabah erkenden namazı kıldıktan sonra yolumuza devam ederdik. Eskiden Hayber Kalesi'nin içerisinden geçiyorduk, yollar böyle müsait değildi. Çok zordu o zaman bir tane yol vardı. Araplar arabalarımızın camlarını kırıyorlardı hiç unutmuyorum, çok sıkıntılar çektik o yollarda biz. Sonradan arabalar ile gidildiğinde 6-7 saatte Mekke'den, Medine'ye geliyordum. Şimdiki hac yolunda hiç zorluk yok. 1968'li yıllarda çölde gittiğimiz zaman 40-45 gündü gidiş gelişimiz. Şimdi 2-3 günde gidiyorsun, her taraf yol. Çöl bile asfalt oldu" dedi. - SAKARYA

Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı
Uçsuz bucaksız çölü defalarca geçen otobüs şoförü anılarını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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