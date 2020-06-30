UCSF Hacklendi: Hackerlar ile Pazarlık Masasına Oturdular
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UCSF Hacklendi: Hackerlar ile Pazarlık Masasına Oturdular

Covid-19 ile mücadelenin önde gelen kurumlarından birisi olarak tanınan University of California San Francisco ya da kısa hali ile UCSF hacklendi.

UCSF Hacklendi: Hackerlar ile Pazarlık Masasına Oturdular
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:34

Covid-19 ile mücadelenin önde gelen kurumlarından birisi olarak tanınan University of California San Francisco ya da kısa hali ile UCSF hacklendi. The Netwalker tarafından hacklenen sistemler fidye talebi ile kilitlendi. İşte konu hakkında yaşanan gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar!

UCSF Hacklendi, Fidyede Pazarlık Edildi!

The Netwalker olarak da tanınan siber suç çetesi 1 Haziran 2020 tarihinde University of California San Francisco'nun sistemlerine saldırdı. Kurumda görev alan personeller yayılımı durdurabilmek adına bilgisayarların fişlerini çekse de artık çok geç olduğunu fark etmek pek de uzun sürmedi.

Bunun ardından sistemleri kilitleyen siber suçlular, dosyaların kurtarılması adına fidye talep etti ve bu fidyenin ödenmemesi durumunda dosyaların tamamı ile silineceğini açıkladı.

UCSF'nin yıllık gelirlerinin milyarlarca dolarlara çıktığını vurgulayan siber korsanlar, kurumdan 3,000,000 dolar tutarında fidye istedi. Buna karşın üniversitede görev alan yetkililer pandeminin üniversite gelirleri açısından yıkıcı etkilere yol açtığını ve 780,000 dolar ödeme gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Yaklaşık bir gün süren görüşmelerin ardından üniversite yetkilileri 1,020,000 dolar tutarında parayı bulabildiklerini söyleseler de suçlular 1,500,000 dolar sınırında ısrarcı olmaya devam etti. Kurum saatler sonra 1,140,895 dolar tutarında nihai bir teklif sağladıklarını açıkladı. Ertesi gün 116,4 bitcon The Netwalker tarafından sağlanan elektronik cüzdana aktarıldı ve şifre çözme yazılımı kuruma ulaştı.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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