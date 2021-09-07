Ücretsiz yeni nesil mekanik sayaçlar Sarıçam'da anlatıldı
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Ücretsiz yeni nesil mekanik sayaçlar Sarıçam'da anlatıldı

Ücretsiz yeni nesil mekanik sayaçlar Sarıçam'da anlatıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek ücretsiz yeni nesil mekanik sayaçlar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik'e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan eşlik etti.

Sayaçlar ve muhafaza kutuları anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Sarıçam Mahallemize 6 milyon 800 bin liralık yatırım yapılıyor. Alt ve üstyapı çalışmaları ile mahalle modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalarla birlikte ücret almayacağımız yeni nesil mekanik sayaç ve muhafaza kutularının montajları da devam ediyor. Öncelikle her hanenin önüne sayaçların ve muhafaza kutusunun montajı yapılacak. Panolarımızı evlerimizin önündeki elektrik panoları gibi dışarı alacağız. Sayaçlarımızı da içerisinde koyacağız. Okumacımız Sarıçam'a geldiği zaman yürüyerek, motorla veya bir araçla mahallemizdeki abonelerimizin sayaçlarını okuyup faturalarını çıkaracak. Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Talip Akbaş, "İçme suyu kaynaklarımızı tarımsal amaçlı kullanmayalım"

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Sayaçlarımız özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde hanelerin içinde yer alıyor. Ekiplerimiz bu yüzden genellikle sayaçları okumakta zorlanıyorlar. Bu yüzden vatandaşın kademeye girme durumu bile oluşuyor.Mekanik bir sayaç. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir farklı özelliği var. Radyo dalga yayını yapıyor. Personelimiz geldiği zaman arabadan inmeden ya da yürürken sayacı okuyabilecek. Bu kamu kaynaklarının korunmasını da sağlayacak. Sizlerden isteğimiz suyun tasarruflu kullanımı açısından da içme suyu kaynaklarımızı tarımsal amaçlı kullanmayalım" dedi.

Kaynak: Bültenler

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