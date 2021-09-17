Ücretsiz yapay zeka kursuna büyük talep

Ülkemizde yapay zeka alanında yürütülen çalışmaları daha ileriye taşımak, bu alanda stratejik öncelik amaç, hedef ve tedbirleri belirlemek ve bunları hayata geçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli kurumlarla işbirliği içinde hazırlanan ve Resmi Gazete'de 20 Ağustos 2021 tarihli genelgeyle ilan edilen "Yapay Zeka Ulusal Stratejisi (2021-2025)'e destek vermek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi'nce lise öğrencilerine ücretsiz yapay zeka kursu duyurulmuş ve başvurular geçtiğimiz hafta alınmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin toplumla hizmet anlayışı gereği toplumun her kesimine yönelik attığı adımlardan biri olan bu ücretsiz sertifikalı kursa Bursa ili ağırlıklı olmak üzere Ağrı'dan İzmir'e kadar 20 farklı il ve 4 farklı lise türünden 130 şahsi başvuru alındı. Başvuruların not ortalaması esaslı değerlendirilmesi sonucu 99 asil ve 23 yedek belirlendi. Başvuru sahiplerine bu hafta bilgilendirme yapılacak. Kesin kayıtların ardından 2-19 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim, toplamda 18 saat sürecek.

KURS EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında lise öğrencileri için düzenlenen Sertifikalı Yapay Zeka kursu ücretsiz olarak yapılacak. BUÜ akademisyenleri tarafından verilecek eğitimlere öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuracak. 4-19 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim, hafta sonları yapılacak ve toplamda 18 saat sürecek. BUÜ akademisyenleri tarafından içeriği özenle hazırlanan yapay zeka kursu sayesinde yetenekli, istekli gençlerin yapay zeka ve yazılım alanında eşik seviye bilgi edinmeleri ve kariyerlerine yön verecek öngörüye kavuşmaları hedefleniyor.

Kurs hakkında görüşlerini bildiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz "Yeni kurduğumuz Dijital Dönüşüm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin çatısı altında organize edilen kursu önemsiyoruz. Üniversitemizin hazırladığı bu projeye üç gün içinde aldığımız yoğun talep bizleri gelecek için umutlandırdı. Ülkemizin 20 şehrinden bize ulaşan öğrencilere hizmet vererek aday araştırma üniversitelerinden biri olan üniversitemizi yapay zeka alanında cazibe merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Ülkemizin insan odaklı yapay zeka hedeflerine katkı sağlayacak bu faaliyetimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

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