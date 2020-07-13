Ücretsiz Watch Dogs 2 Nasıl Alınır? İşte Yapmanız Gereken
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Ücretsiz Watch Dogs 2 Nasıl Alınır? İşte Yapmanız Gereken

Oyuncular, dün akşam gerçekleştirilen Ubisoft Forward sunumu esnasında sunucuların çökmesi sonucu hesabına giriş yapamadı.

13.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:43

Oyuncular, dün akşam gerçekleştirilen Ubisoft Forward sunumu esnasında sunucuların çökmesi sonucu hesabına giriş yapamadı. Bu sebepten dolayı çok sayıda oyuncu Watch Dogs 2'ye sahip olamadı. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte Watch Dogs 2'nin bütün oyunculara verileceği açıklandı. Peki, ücretsiz Watch Dogs 2 almak için ne yapmak gerekiyor?

Ubisoft Forward sunumunu izleyen oyuncular Watch Dogs 2'ye ücretsiz olarak sahip olabilecekti ancak sunucular çöktüğü için çok sayıda oyuncu hesabına giriş yapamadı. Oyuncular tarafından tepkiler çığ gibi büyüdü. Sunucuların çökmesinin ardından Ubisoft açıklama yaptı.

Ubisoft hesaplarına giriş yapmayı etkileyen bir sorunun meydana geldiğini belirten Ubisoft yaptığı açıklamada, Watch Dogs 2'nin PC sürümünü bütün oyunculara ücretsiz olarak vereceğini söylemişti. Ubisoft, bu açıklama ile birlikte örnek bir davranış sergiledi. Peki, Watch Dogs 2'nin PC sürümüne ücretsiz olarak sahip olabilmek için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor? Ücretsiz Watch Dogs 2 Almak İçin Yapmanız Gerekenler

https://register.ubisoft.com/ubisoft-forward-reward/en-GB web sitesini ziyaret edin. Açılan web sitede yer alan "Register" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından Ubisoft hesabınız ile oturum açmanız gerekiyor. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten bir süre sonra Watch Dogs 2 Uplay kütüphanenize eklenecektir.

Ücretsiz Watch Dogs 2 Nasıl Alınır? İşte Yapmanız Gereken

Kaynak: Tamindir

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