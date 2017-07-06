Ücretsiz Vpn Nasıl Seçilir?

Son bir yıl içerisinde neredeyse dünyadaki tüm internet kullanıcılarının gizlilik ve güvenliklikleri, anonim olma hakları ve net tarafsızlıkları ihlal edildi. VPN (Sanal özel ağlar, virtual private networks) tüm bu sorunlara sihirli bir çözüm olmasa da, bireylerin çevrim içi özgürlüklerinin korunması için kesinlikle gerekli.



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Eğer henüz bir VPN hizmetiniz yoksa, her hangi bir ücret ödemeden bir adet edinebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var çünkü her VPN farklı güvenlik değerlerine sahip, hatta bazıları sizi olduğunuzdan daha güvensiz bir duruma bile düşürebilir.



Bu yüzden, VPN hakkında ki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için sık sorulan beş soruyu cevapladık:



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1. İş modeli nedir?



VPN sunucuları doğal olarak bu işe para kazanmak için giriyorlar, bu yüzden özellikle popüler VPN hizmetleri oldukça pahalı olabilir. Örneğin Windscribe, sınırlı ücretsiz hizmet sunarak kullanıcılarını ücretli sürüme geçmeye davet ediyor. Ancak bir çok ücretsiz VPN, kişisel verilerinizi satarak para kazanıyor, yani bütün gizliliğinizi tehlikeye atıyor.



2. VPN bilgisayarımı nasıl korur?



Bir çok VPN hizmeti, siz internette sörf yaparken tarayıcınızın yaptığı veri alış verişini şifreler ve gizliliğinizi arttırır. Ancak bu sorunun sadece bir kısmını ortadan kaldırıyor. Karşılaştığınız reklamlar sizi hala tarayıcınızın taşıdığı kurabiye verileri sayesinde takip edebilir. VPN kurduktan sonra tarayıcınızın gizlilik ayarlarını da elden geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca güçlü bir reklam engelleyici de önemli bir role sahip, gerçi son zamanlarda bir çok popüler tarayıcı entegre reklam engelleyici yazılımlar ile geliyor.



3. Ücretsiz VPN'in riski nedir?



Bir VPN hizmetini kullanmadan önce mutlaka kullanıcı yorumlarını okumanızı tavsiye ediyoruz, ücretli ya da ücretsiz olması fark etmeden.



Ücretsiz VPN hizmetleri mutlaka bazı alanlardan tasarruf etmek zorunda kalacaklardır. Örneğin Windscribe, dünyanın sekiz farklı yerinde aylık 10GB kota, P2P ve firewall hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Ancak yılda 45$ ödeyerek sınırsız kotaya ve OpenVPN ayarlarına erişebiliyorsunuz.



4. Sunucular verilerimi saklıyor mu?



VPN sunucunuzun gizlilik poliçesinde hangi verileri saklayıp saklamadıkları mutlaka yazacaktır. Ancak bir çok VPN sunucusu, müşterilerini kaçırmamak için veri toplamaktan kaçınıyor, bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Bazı VPN hizmetleri elde ettikleri verileri silmenize bile izin veriyor.



5. Anonim olarak kayıt olabilir miyim?



Bu konuda en iyi seçenekler, e-posta adresinizi istemeyen, ödemeyi de Bitcoin ile alan hizmetler olacaktır. Bazı hizmetler çift katlı VPN ile kayıt sağlıyor ve gizliliğinizi kayıt sırasında koruyabiliyor.



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