Ücretsiz ulaşım 1 Temmuz'da sona eriyor
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Ücretsiz ulaşım 1 Temmuz'da sona eriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, 3 ay boyunca toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanmaları kararı almıştı.

Ücretsiz ulaşım 1 Temmuz'da sona eriyor
25.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:22

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, 3 ay boyunca toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanmaları kararı almıştı. Belirlenen sürenin üstünde ücretsiz olarak hizmet veren Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanlarına özel olarak yapılan ücretsiz uygulamanın sona ereceğini açıkladı.

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik birçok faaliyeti hayata geçirmişti. Onlardan biride sağlık emekçilerine, ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunulması ve ayrıca sağlıkçılara özel servisler oluşturmasıydı.

Virüsün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen sağlık çalışanlarına 20 Mart'tan bu yana ücretsiz olarak verilen toplu ulaşım hizmetinin, yeni normalleşme dönemine geçiş sebebiyle Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren artık ücretli olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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