Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nereden, ne zaman alınacak? Tablet başvurusu MEB
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Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nereden, ne zaman alınacak? Tablet başvurusu MEB

08.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:45
Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nereden, ne zaman alınacak? Tablet başvurusu MEB

Yüz yüze ve uzaktan eğitimin birleştirilmesiyle birlikte binlerce öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 500 bin tablet müjdesini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim'de yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçileceğini duyurmuştu. Peki, 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Ücretsiz tablet başvurusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitimde öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk etapta 500.000 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını bildirdi. İşte, detaylar...

ÜCRETSİZ TABLETTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bakan Selçuk konu hakkında, ''İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.' dedi.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzaktan eğitim için öğrencilere verilecek olan tabletlerin başvuru işlemi ve tarihine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ayrıntılar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Erdoğan, ''İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısının da ihtiyaca uygun bir düzeye çıkartmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafonegibi kuruluşlarla da iş birliği içerisinde bu sürecin yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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