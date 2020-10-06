Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nereye yapılır? Ücretsiz tablet başvuru koşulları nelerdir?

Ücretsiz tablet başburu koşulları nelerdir? Ücretsiz tablet başvurusu nereye yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek?

Son dakika açıklaması yapan Başkan Erdoğan, maddi durumu el vermeyen öğrenciler için başlatılan ücretsiz tablet dağıtımı hakkında bilgi verdi. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile MEB'in öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacağı açıkladı...

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR KİMLERE DAĞITILACAK?

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılını uzaktan işlemek zorunda kalan öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan bu seferberlik kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci tablet bilgisayar alabilecek. Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim gören ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, ''İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısının da ihtiyaca uygun bir düzeye çıkartmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafonegibi kuruluşlarla da iş birliği içerisinde bu sürecin yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ÜCRETSİZ TABLET NE ZAMAN DAĞITILACAK? BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberini verdiği ücretsiz tablet dağıtımı tarihi henüz netleşmedi. Tabletlerin ne zaman dağıtılacağı henüz bilinmiyor.