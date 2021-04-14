Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
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Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

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Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Ünye'ye ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Ünye'ye ulaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğan üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen 25 ton patates ile 12,5 ton soğan Ünye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ünye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri denetiminde yapılan aktarımın ardından, araçlarla mahalleler dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. - ORDU

Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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