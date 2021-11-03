Ücretsiz sinema günleri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin, Eyüpsultanlılara özel düzenlediği "Sinema Günleri" başlıyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve vizyonda bulunan filmleri seyretme imkan sunan etkinlik sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, ailesi ile birlikte hafta sonunu sinemada değerlendirmek, ailecek keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm Eyüpsultanlılar davetli.

27 MART 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

27 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek etkinlikte kayıtlar her hafta Çarşamba günleri alınacak.

Her hafta sonu filmlerde değişiklik olabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN DE KAYIT ZORUNLU

Sinema Günleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını yaptırdıktan sonra seans saatinden en az 30 dakika önce sinema gösterimi yapılan salonda bulunulması gerekiyor. Çocuklar için de kayıt zorunluluğu bulunan etkinlikte kontenjanlar salona göre farklılık göstermekte.

Kayıt olan vatandaşların isim listesi salon girişindeki görevli personelde bulunacağından dolayı kimlik göstermeleri yeterli olacak.

Kayıt için: https://sinema. eyupsultan. bel. tr/

İLK HAFTA SİNEMA GÖSTERİMİ YAPILACAK YER VE SAATLERİ

6 Kasım Cumartesi | İsfanbul AVM

13: 00 - İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları

6 Kasım Cumartesi | Biz Cevahir AVM

12: 00 - İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları

6 Kasım Cumartesi | Eyüp Park AVM

12: 00 - Venom: Zehirli Öfke 2

7 Kasım Pazar | İsfanbul AVM

13: 00 - İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları

7 Kasım Pazar | Biz Cevahir AVM

12: 00 - İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları

7 Kasım Pazar | Eyüp Park AVM

12: 00 - Venom: Zehirli Öfke 2

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