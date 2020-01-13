Ücretsiz sekiz yıl kolej eğitimi için Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs'ta

13.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:25

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 31 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak.Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka'da bugün itibarıyla 1.000'e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka'da toplam akademik kadro ise 200 kişinin üzerinde. Diğer bir deyişle, öğretmen başına yaklaşık 5'ten az öğrenci düşüyor. 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce'nin yanı sıra ikinci dil öğrenme fırsatı bulurken; okul bünyesinde bulunan 50'ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.Darüşşafaka Sınavı'na başvurma koşulları: T.C. vatandaşı olmasıAnnesinin ve/veya babasının hayatta olmamasıAilenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olmasıBeden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olmasıYukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge" (Okul karnesi kabul edilmez.)Nüfus cüzdanı fotokopisiVukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıBaşvuru Formu (doldurulmuş)Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Aday kaydı için başvurular online ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer/ İstanbul) yapılabilir. Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA