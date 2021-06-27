Ücretsiz ring ile öğrenciler sınava yetişti
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Ücretsiz ring ile öğrenciler sınava yetişti

Ücretsiz ring ile öğrenciler sınava yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi, AYT ve YDT sınavına girecek olan öğrencileri evlerine en yakın duraktan alarak sınav merkezlerine yetiştirdi.

İzmit Belediyesi, AYT ve YDT sınavına girecek olan öğrencileri evlerine en yakın duraktan alarak sınav merkezlerine yetiştirdi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü gençlerin mağduriyet yaşamaması adına ring servisi, saat 07.00 itibariyle öğrenci ve velileri duraklardan alarak sınav merkezlerine yetiştirdi. Sınavda kardeşini yalnız bırakmayan İlknur Geniş, "Yaklaşık 5 sene önce kendim de bu sınava girmiştim. Kendi şartlarımla sınava gidip gelmek benim için çok zorluydu. Kardeşim sınava girecek ve otobüs beklemek zorunda kalmıyoruz. Sınav merkezinin direkt önünde ineceğiz. Şuan bu şekilde bir faaliyet olması benim için ve kardeşim için çok yararlı ve sevindirici" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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