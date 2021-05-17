Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı tamamlandı
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Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı tamamlandı

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gönderilen 137,3 ton patates ve 80,8 ton soğan, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gönderilen 137,3 ton patates ve 80,8 ton soğan, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan soğan ve patateslerin, Simav ilçe genelinde dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilçemize gönderilen patateslerin ve soğanların dağıtımı tamamlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, dosyaları bulunan aileler ile pandemi nedeniyle geçici olarak işyeri kapanan kişilere yönelik, 137,3 ton patates ve 80,8 ton soğan dağıtıldı" dedi. - KÜTAHYA

Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı tamamlandı
Ücretsiz patates ve soğan dağıtımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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