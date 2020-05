Ücretsiz Oyunları Beğenmeyen PlayStation Sahiplerinden İmza Kampanyası

Bu ayın yeni ücretsiz PlayStatin Plus oyunları, dün itibarıyla oyuncuların beğenisine sunuldu. Ancak verilen oyunlar çoğunluğu memnun etmin gibi görünmüyor. PlayStation tayfası, Sony Interactive Entertainment cephesini protesto etmek için Change.org imza kampanyası başlattılar.

Mayıs ayının PlayStation Plus oyunları geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan bir duyuru ile netleşmişti. Aktif aboneliğiniz kapsamında, Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition ve Farming Simulator 19 oyunlarını ek bir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Ne var ki bu iki oyun da genel olarak PlayStation 4 kullanıcılarını memnun etmekten oldukça uzak görünüyor. Bunda en büyük etken elbette resmi duyuru öncesinde ortaya atılan bir iddiaydı.

Aslında ilk olarak, Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek olan oyunların Dark Souls: Remastered ve Dying Light olacağı iddia edilmişti. Üst üste birkaç ay boyunca verilen birbirinden kaliteli oyunlardan sonra Mayıs ayını iple çeken oyuncular, beklediklerini bulamamışlardı.

Sony'ye karşı imza kampanyası

Sony Interactive Entertainment, her yeni ayın PlayStation Plus oyununu bir önceki ayın son Çarşamba gününde duyuruyor ve 29 Nisan 2020 tarihinde yapılan duyuru neticesinde, Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition ve Farming Simulator 19 oyunlarının PlayStation Plus servisinin yeni ücretsiz oyunları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum karşısında oldukça öfkelenen oyuncular, soluğu Change.org sitesinde alarak, imza kampanyası başlattılar.

Playstation Gamer isimli kullanıcının Başkan ve Üst Yönetici Jim Ryan tarafına başlattığı imza kampanya kapsamında elli bin imza gerekiyor. Kampanyanın açıklamasında yeni oyunların 1 Nisan şakası olacak kadar şaşırtıcı ve üzücü olduğundan bahsedilirken dünya genelindeki PlayStation Plus abonelerinin evde kalıp da oyun oynayarak doğru olanı yapmaya çalıştıklarını ama simülasyon oyunlarını hak etmedikleri de dile getirilmiş ve en kısa sürede değiştirilmeleri istenmiş.

Toplamda elli bin imza gerekiyor. İstenilen sayıya ulaşıldığında da Sony Interactive Entertainment cephesine sunulacakmış. Şu anda toplanan imza sayısı, ben bu haberi yazarken 36.855. Eğer siz de verilen oyunlardan şikayetçi olmuşsanız, buradan Change.org sayfasına ulaşabilir ve kampanyaya desteğinizi sunabilirsiniz. Bu elbette Japon teknoloji devinin beklenen değişikliği yapacağı anlamına gelmiyor ama gelecekteki kararlarını etkileyebilir.