Ücretsiz maske dağıtımları 8 noktadan devam edecek İnegöl Belediyesi, pandemi süresince başarılı şekilde sürdürdüğü maske üretim ve dağıtımlarına normalleşme sürecinde de devam ediyor.

8 noktada oluşturulan Maske Temin Noktalarından ücretsiz maskeler dağıtılmaya devam edecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizdeki etkileri de sürüyor. 10 Mart'ta ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından gerekli tedbirleri alıp bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maske için İNESMEK organizasyonuyla üretime başlayan İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacını karşılamak için alınan makineyle seri üretime de geçerek önemli bir adım atmıştı. Şuan günlük 20 bin maske üretim kapasitesine sahip olan İnegöl Belediyesi, bu süreçte toplamda 900 bin civarında maske üreterek ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırdı.

ÜCRETSİZ MASKE TEMİN NOKTALARI OLUŞTURULDU

Sürecin başlangıcında sağlık kuruluşları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmi daireler ve toplu kullanım alanlarında vatandaşlara dağıtılan maskelerle birlikte ayrıca mahalle muhtarlarına da belirli aralıklarla maske dağıtımları yapılarak maskeler vatandaşlara ulaştırılıyordu. Bir yandan hummalı bir şekilde maske üretimi sürerken, vatandaşların maskeye daha kolay ulaşabilmesi adına Mayıs ayı ile birlikte İnegöl Belediyesi yeni bir adım attı. 5 ayrı noktada ücretsiz maske temin noktaları oluşturulmuştu. Normalleşme süreciyle beraber maske dağıtımlarında da düzenlemeye gidildi. Temin noktaları 8'e çıkarılırken, bundan sonra maskelerin sadece bu noktalardan dağıtılacağı açıklandı.

900 BİN MASKE ÜRETİLDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Covid-19 salgını süresince maske üretimi konusunda önemli bir çalışma ortaya koyduk. Bu başarıda çalışma arkadaşlarımızın, İNESMEK gönüllülerimizin emeği büyük. Önce İNESMEK usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimiz ile maske üretimine başladık. Devamında da aldığımız makineyle seri maske üretimine geçtik. Bugün geldiğimiz noktada günde 20 bin maske üretiyoruz. Şuana kadar toplamda 900 bin civarında maske üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

MASKE TEMİN NOKTALARI 8'E ÇIKARILDI

Salgın sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini ve yeni normalin başladığını hatırlatan Başkan Taban, "Mayıs ayı itibariyle vatandaşlarımızın maskeye daha kolay ulaşımını sağlamak adına şehrimizde 5 ayrı noktada maske temin noktası oluşturmuştuk. Yeni süreçle birlikte maske dağıtımında bir adım daha atıp temin noktalarımızı 8'e çıkardık. Vatandaşlarımız; İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Kent Müzesi, Alanyurt Belediye Ek Hizmet Binası Tahsilat Birimi, Yenice Belediye Ek Hizmet Binası Tahsilat Birimi, Tahtaköprü Belediye Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Belediye Ek Hizmet Binası ve Cerrah Belediye Ek Hizmet Binasından ücretsiz olarak maskelerini alabilecekler. Bundan sonra maske dağıtımlarımız sadece bu noktalardan yapılacak" diye konuştu.

AYDA 3 DEFA MASKE ALINABİLECEK

Maske teminlerine ilişkin de bilgi veren Taban, "Vatandaşlarımız belirtilen 8 ayrı temin noktasından maskelerini hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında alabilecekler. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmesi durumunda, Pazar günleri Alanyurt Ek Hizmet Binası, Kent Müzesi, Gençlik Merkezi ve Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde maske temini yapılabilecektir. Maske temin noktalarımızda kişi kendisi ile birlikte aile bireylerinden biri adına da maske alabilecek. Vatandaşlarımız 10 günde bir, 5'erli maske paketlerinden bir adet alınabilecek. Bir vatandaşımız ayda 3 kez maske alabilecek. 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımız için ürettiğimiz özel maskelerimiz de sadece Çarşamba günleri tüm temin noktalarımızdan dağıtılacak" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler