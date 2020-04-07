Ücretsiz maske dağıtıldı Sivas Belediyesi zorunlu kalabalıkların oluştuğu toplanma alanlarında ücretsiz maske dağıttı.

Sivas Belediyesi zorunlu kalabalıkların oluştuğu toplanma alanlarında ücretsiz maske dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, insan sirkülasyonun fazla olduğu Perakende Sebze Hali, Kent Meydanı ve toplu taşıma durakları, Özel Halk Otobüsleri ve Kent Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından maske kullanımı ve maske satışı denetimleri yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Korona virüse karşı bir dizi önlem alınıyor. Bilindiği üzere pazarlarda, marketlerde maskesiz alışveriş yapmak yasaklandı. Bu noktada ekiplerimiz maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra toplu taşıma araçlarında da maskesiz yolculuk yapamayacak. Hemşerilerimizin anlayışına sığınıyor, açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA