Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.
06.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:40
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden oluşturulan basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar belirtilen adresten maske başvurusunu yapabilecek.
(İHA)
Kaynak: İHA