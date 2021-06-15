Ücretsiz izin uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı?

Koronavirüs salgını kapsamında yapılan düzenlemeler arasında kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin de yer aldı. Salgın devam ederken kararlar da detaylandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Ücretsiz izin uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtları araştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği hazirana kadar uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor.

Ücretsiz izin uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Ücretsiz izin uzatıldı mı? İşte, milyonların merak ettiği konuyla ilgili ayrıntılar.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak hazirandan sonrası için henüz bir karar açıklanmadı.

Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Mayıs ayında 1 milyon 176 bin kişi kısa çalıma ödeneği alırken, 996 bin kişiye de nakdi ücret desteği verildi. Desteklerin verildiği işsizlik fonunun toplam büyüklüğü de 86 milyar liraya geriledi.

ÜCRETSİZ İZİN UZATILDI MI?

Eski Bakan, Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayında Twitter hesabından nakdi ücret desteğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ancak yeni bir güncelleme yapılmadı.