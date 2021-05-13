Ücretsiz izin pandemide işten çıkarmanın bir yolu mu?

Pandemi nedeniyle işverenler, 17 Nisan 2020'den bu yana, çalışanlarını tek taraflı bir şekilde ücretsiz izne çıkarabiliyor.

Pandemi nedeniyle işverenler, 17 Nisan 2020'den bu yana, çalışanlarını tek taraflı bir şekilde ücretsiz izne çıkarabiliyor. İş hukuku uzmanları, bu uygulamanın fesih yasağını delmenin bir aracı olarak kullandığına dikkat çekiyor. İŞKUR'un verilerine göre salgının başlangıcından bu yana 2,7 milyon işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Sözleşmeleri feshedilmediği için başka bir yerde çalışmaları da yasak.

Kaynak: DailyMotion.com