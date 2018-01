Ücretsiz İphone 6s Plus Yükseltme Fırsatı Gelebilir, Hangi Cihazlar Değişecek?

Hasarlı iPhone 6 Plus Sahiplerine iPhone 6S Plus Yükseltme Fırsatı



Apple'ın, iPhone 6'ları 6S ile değiştirmesi gündemde; bilindiği gibi Apple bilerek iPhone'ların performansını düşürmüş ve bu konuda özür dilemek için Pil Değiştirme Kampanyası yapmıştı. Şimdi de iPhone 6 ve 6 Plus üretimini durduran Apple'ın, stok yetersizliğinden dolayı bu telefonları bir üst modeliyle değiştirmesi gündeme geldi. Detaylara bakalım!

Elbette herşeyin başında garanti şart, veya Apple Care Programına dahil olması oldukça önemli. Yine de Apple bu; Ücretsiz iPhone 6S Plus Yükseltme Fırsatı Gelebilir, Peki Hangi Cihazlara? Hasarlı iPhone 6 Plus Sahiplerine iPhone 6S Plus Yükseltme Fırsatı Gelebilir.

Hasar görmüş iPhone 6 Plus'ınız varsa, basit bir değiştirmeden daha fazlasına sahip olabilirsiniz. MacRumors tarafından tespit edilen bilgiye göre, cihazın tamamını değiştirme hakkına sahip olan iPhone 6 Plus sahipleri bir sonraki model olan yeni bir iPhone 6S Plus alabilirler.

Stok Yetersizliği Ücretsiz iPhone 6S Plus Yükseltme Fırsatı Yaratmış Olabilir



Macrumors tarafından elde edilen notta; tamamen hasarlı ve değiştirilmesi gereken iPhone 6 Plus'ların Mart sonuna kadar iPhone 6S Plus üniteleri ile değiştirilmesi söz konusu.

Apple, özellikle hangi iPhone 6 Plus modellerinin ücretsiz yükseltme için uygun olduğunu henüz açıklamış değil.

Söz konusu ücretsiz yükseltme teklifi, Apple'ın iPhone 6 Plus pillerinin tamamını değiştirecek kadar yedek pil stokunun olmamasından kaynaklanıyor.

Bir şekilde hatalı iPhone 6 Plus sahibi iseniz, bu ana kartı arızalı veya yıldırım portu arızalı olanlar olabilir. ücretsiz yükseltme fırsatından faydalanacaklar arasında yer alabilirsiniz.

Ancak dikkat etmenizde fayda var. Apple ve Servis Ortakları, genel olarak bataryaları, hoparlörleri, arka kameraları arızalı olan ürünleri tüm cihazı değiştirmeye gerek kalmadan değiştirebiliyor. Bu yüzden ücretsiz yükseltmeyi denemek isteyenler bunu dikkate almasında fayda var.

Şimdilik bu konuda yapmanız gerekenler ;

Hatalı bir iPhone 6 Plus ürününüz varsa; Apple Destek birimine başvurun, bir Genius Bar randevusu alın veya Yetkili Servis Sağlayıcı ziyaret edin – Sürpriz bir şekilde; iPhone 6S Plus'a ücretsiz yükseltme yaparak çıkabilirsiniz.

Peki ya Garantisi Olmayanlar Ne Yapacak?



Elbette garanti kapsamında olmayanlar cihazları arızalandığında, zaten benzer teklifleri Apple Mağazalarından alıyordu. Muhtemelen biraz daha indirimli bir şekilde bu teklif edilebilir. Yani Garantisi Olmayanlar için hala ücret söz konusu olabilir!

iPhone 6 Plus artık garanti kapsamına girmediğinden, tam bir değiştirme gerektiren kritik hasar gören cihazlar, Apple'ın servis fiyatlandırma planına göre 329 dolar karşılığında değiştirilebilir.

Bu Apple'ın iPhone 6 Plus'ını 6s Plus'a yükseltebileceği ancak işlemin ücretsiz olmayacağına işaret ediyor. Elbette garanti kapsamında olmayanlar için. 329 dolar ücret karşılığında eski cihazın alınıp aynı fiyata yenisi verilmesi durumunda kullanıcılar iPhone 6 Plus değil de başka bir cihaz satın alabilir.

