Ücretsiz gelinliklere başvurular başladı
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Ücretsiz gelinliklere başvurular başladı

16.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:25
Ücretsiz gelinliklere başvurular başladı

Evlenme kararı alan ihtiyaç sahibi çiftlerin gelinlik, nişanlık ve kına elbiselerini ücretsiz olarak temin edebileceği İzmit Belediyesi Dost Eller Giysi Mağazası'nda gelinlik seçimleri ve kiralama başvuruları başladı.

Evlenme kararı alan ihtiyaç sahibi çiftlerin gelinlik, nişanlık ve kına elbiselerini ücretsiz olarak temin edebileceği İzmit Belediyesi Dost Eller Giysi Mağazası'nda gelinlik seçimleri ve kiralama başvuruları başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten ve elini dar gelirli ailelerle gençlerin üstünden çekmeyen İzmit Belediyesi yeni evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik desteğiyle yüzlerde tebessüm olmaya devam ediyor. Düğünden sonra çoğunlukla bir daha giyilmeyen, evde yer kaplamasındansa ihtiyaç sahiplerine destek olmasını tercih eden hayırseverler gelinlik, nişanlık ve kına elbiselerini Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Dost Eller Giyim Mağazası'na bağışladı. Burada kuru temizlemeleri tamamlanan en özel günlerin kıyafetleri reyonda ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuldu. Hizmetin başlamasının ardından ihtiyaç sahibi çiftler gelinliklerini seçmeye ve müracaatlarını yapmaya başladı.

Ücretsiz olarak gelinlik, nişanlık ya da kına elbisesi kiralamak isteyen çiftler evlenme başvuru belgesiyle Dost Eller Giysi Mağazası'nda başvuruda bulunarak gelinlik, nişanlık ya da kına elbisesi kiralama talebi oluşturacak. Ardından özel gününde giyeceği elbise ya da gelinliği seçecek. Tutanak karşılığı kiralanan gelinlik veya elbise düğün, nişan ya da kına organizasyonunu takip eden 3 gün içerisinde mağazaya iade edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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