Ücretsiz FPS Oyunu Valorant, Konsola Çıkacak Mı? Riot Games, ücretsiz oynanabilen FPS oyunu Valorant'ın tam sürümünü geçtiğimiz günlerde tüm oyunculara açmıştı.

Riot Games, ücretsiz oynanabilen FPS oyunu Valorant'ın tam sürümünü geçtiğimiz günlerde tüm oyunculara açmıştı. Yüksek kalitede grafikleri, yüksek sistem gereksinimleri gerektirmemesi ve ücretsiz indirilebilir olmasıyla oyuncuların dikkatini çeken taktiksel nişancı PC oyunu Valorant'ın konsollara da geleceği söylentileri ortaya çıktı. Valorant konsollara gelecek mi? sorusunun yanıtı belli oldu.

Valorant Konsola Çıkacak Mı?

Riot Games'in ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Valorant, yakın zamanda beta sürecini tamamladı, tam sürüm olarak çıkış yaptı. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların 5'e 5 kapıştığı FPS oyunu şu anda sadece PC platformunda bulunuyor. Yapımcı Anna Donlon'ın GameSpot'a verdiği demeçte geliştirici ekibin şu anda konsol versiyonunun prototipini oluşturduklarını söyledi. Ancak Xbox One, Xbox Series X, PS4 ve PS5 konsol sahiplerinin Valorant'ı indirip oynayacaklarının bir garantisi olmadığını açıkça belirtti. Donlon, "Tamamen konsol oyununa dönüştüğünden emin olmadığımız bu oyunu oynamanın, deneyimlemenin bir yolu var. Bu deneyimi bu platformlarda sunmak istersek kesinlikle yaparız. Ancak gerçekten Valorant'ın belirli bir oyun türü ve belirli bir deneyim türünü desteklemesini istiyoruz." dedi.

Geliştirici ekibi, oyuncuların oynadıkları platform yüzünden dezavantajları olacağını düşünüyor. Birçok birinci ve üçüncü şahıs nişancı oyununda konsol ile PC arasında denge kurmak için, konsol oyuncularına nişan alımını kolaylaştıran kontroller sunuluyor. Hedefi vurmayı daha kolay hale getiren kontroller sunan oyunlarda da birtakım sorunlar yaşanmıyor değil. Anlaşılan o ki Riot Games, bu açıdan konsol tarafına pek sıcak bakmıyor, oyun yakın zamanda konsollara çıkış yapacak gibi görünmüyor.

Valorant İndir

Düşük sistem gereksinimli bilgisayarlarda bile çalışan ücretsiz FPS oyunu Valorant'ı hala oynamamış olanlar için Valorant indirme linkini bırakıyoruz.