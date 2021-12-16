Ücretsiz Egzersiz Programı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Belirlenmesi: Egzersiz Reçetesi Hazırlanması ve Uygulatılması" adlı genel altyapı projesi kapsamında üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik performans testleri (vücut kompozisyonu belirleme, aerobik kapasite, denge, eklem hareket açıklığı, kuvvet, fonksiyonel hareket analizi ve solunum kapasitesini belirlemeye yönelik testler) ve devamında ölçümlerin değerlendirilmesi yapılarak bireye özgü egzersiz programı hazırlanıp, uygulatılacaktır.

Egzersiz programı 16 hafta sürecektir. Programın sonunda testler bir kez daha yapılacaktır. Egzersiz programına katılmak isteyen akademik ve idari personelimiz performans testleri için Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Umut CANLI'dan randevu alabileceklerdir. (Doç. Dr. Umut CANLI: 0544 639 85 52)

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