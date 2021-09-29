Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde Adrenalin ve eğlence tutkunlarının yeni adresi Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Spor Tesisleri'ndeki parkurlar 7'den 70'e vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde

İSTANBUL - Adrenalin ve eğlence tutkunlarının yeni adresi Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Spor Tesisleri'ndeki parkurlar 7'den 70'e vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Beyoğlu Belediyesi; ilçe sakinlerini, dünyanın en yeni eğlence trendleri ve teknolojisi ile buluşturmak için kolları sıvadı. Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Spor Tesislerinde açılışı gerçekleştirilen eğlence parkurunda, şişme oyun ve survivor alanları da dahil performans, adrenalin ve eğlence odaklı zengin oyun parkurları yer alıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaş için kapılarını açan eğlence parkurunda gün boyu kusursuz hizmet eşliğinde doyasıya eğlenilebildiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Parkurda pek çok aktivitede çocuklarına eşlik eden aileler, birlikte keyifli bir hafta sonu geçirme ve eğlenme fırsatı buluyor. Ailecek zaman geçirilebilecek hepimiz için önemli. Bu tarz mekanlar, bize çocuklarımızla birlikte eğlenebilme imkanı sunuyor" dedi.

Hafta sonlarınızın vazgeçilmez adresi olan Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Eğlence Parkuru'ndan ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Faik Öztrak Sezai Temelli Selahattin Demirtaş
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Mustafa Keser
Spor Salih Uçan Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 21:37:56. #1.11#