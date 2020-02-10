Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı
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Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı

KONYA'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı.

10.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:07
Ücretsiz dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı

KONYA'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürleri çalıp, satan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipleri, ve ilçelerinde, 7 adresten ücretsiz dağıtılan kömürlerin çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Kenan Yılmaz (19) ve Murat Erdem (24) olduğu belirlendi. İkilinin, kömürleri bir araca yükleyip, sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, satılan adreslerde bulunan kömürler sahiplerine teslim edildi.

Poliste suç kayıtları bulunan Yılmaz ve Erdem, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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