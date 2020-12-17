Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?
Koronavirüs testi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yapılmaktadır? Koronavirüs testi nerede yapılıyor? Ücretsiz Covid-19 testi yapılan devlet hastaneleri nerede? Ücretsiz korona testi yapılan devlet hastenelerinin konumu ve haritadaki yeri neresi? Covid-19 testi ve ücretsiz yapılan hastaneler listesi haberimizde...
Koronavirüs ya da Covid-19 test ücreti herkes tarafından araştırılıyor. Birçok insan özel ya da devlet hastanelerinde koronavirüs aşısının nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs testi yapılan birçok devlet hastanesi mevcuttur. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ücretsiz Covid-19 testi yapılan hastanelerin isimlerine ve adreslerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KORONAVİRÜS TEST ÜCRETİ NE KADAR?
Covid-19 test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı. Bazı özel hastanelerde ise Covid-19 testi 100-500 tl arasında değişkenlik gösteriyor. Koronavirüs testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır.
KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?
Devlet hastanelerinde ücretsiz koronavirüs testi yaptırabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Covid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuvarları listesine aşağıdan bakabilirsiniz.
ÜCRETSİZ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILAN DEVLET HASTANELERİNİN İSİMLERİ
COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ADANA : ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ADANA : ADANA ŞEHİR HASTANESİ
ADANA : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ
ADANA : SEYHAN DEVLET HASTANESİ
ADANA : ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI
ADIYAMAN : ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ADIYAMAN : ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL
AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ
AĞRI : AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
AKSARAY : AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
AMASYA : AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
AMASYA-MERZİFON : MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
ANKARA : ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
ANKARA : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
ANKARA : GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
ANKARA : S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA : SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
ANKARA : AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
ANKARA : LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI
ANKARA : YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ
ANKARA : MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
ANKARA : MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI
ANKARA : S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ANKARA : ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANKARA : INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
ANKARA : ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA
ANKARA : ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI
ANKARA : ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
ANKARA : ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI
ANKARA : ÖZEL OMEGA-GEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
ANKARA : ÖZELMİMHASTANESİ
ANKARA : HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI
ANKARA : ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ANKARA : YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
ANKARA : BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
ANKARA : TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ
ANKARA : ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ
ANKARA : DÜZEN LABORATUVARLARI
ANKARA : ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI
ANKARA : GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
ANKARA : ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
ANKARA : ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL DEREN LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
ANKARA : ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
ANKARA : ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI
ANKARA : ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
ANTALYA : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANTALYA : ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ANTALYA : ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ
ANTALYA : TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI
ANTALYA : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ANTALYA : ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI
ANTALYA : ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)
YAŞAM HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ
ANTALYA :ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ
ANTALYA : ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
ANTALYA : ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ
ANTALYA/MANAVGAT : ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ
ANTALYA/ALANYA : ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ANTALYA/ALANYA : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
ANTALYA-FİNİKE : FİNİKE DEVLET HASTANESİ
ARDAHAN : ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
ARTVİN : ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
AYDIN : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
AYDIN : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
AYDIN/KUŞADASI : ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ
AYDIN/SÖKE : AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ
BALIKESİR : BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
BALIKESİR : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
BALIKESİR-BANDIRMA : ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ
BALIKESİR-EDREMİT : ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ
BARTIN : BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
BATMAN : ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
BATMAN : BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
BATMAN : ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ
BAYBURT : BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BİLECİK : BİLECİK DEVLET HASTANESİ
BİNGÖL : BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BİTLİS : TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
BOLU : BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
BURDUR : BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BURSA : BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BURSA : BURSA ŞEHİR HASTANESİ
BURSA : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
BURSA : ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ
BURSA : ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI
BURSA : BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
BURSA : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA : VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ
BURSA :ÖZEL ESENTEPE HASTANESİ
BURSA : ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ
BURSA : ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI
BURSA : ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL
BURSA : ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ
ÇANAKKALE : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
ÇANKIRI : ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ÇORUM : ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
DENİZLİ : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
DENİZLİ : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
DENİZLİ : ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ
DENİZLİ : ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ
DİYARBAKIR : DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DİYARBAKIR : DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
DİYARBAKIR : ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ
DİYARBAKIR : DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DÜZCE : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
DÜZCE : ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI
DÜZCE : DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
DÜZCE : ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ
EDİRNE : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
EDİRNE : EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ
EDİRNE : ÖZEL TRAKYA HASTANESİ
ELAZIĞ : FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI
ELAZIĞ : ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA
ELAZIĞ : ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ
ELAZIĞ : ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ
ERZİNCAN : ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ERZURUM : ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ERZURUM : SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ERZURUM : ÖZEL BUHARAHASTANESİ
ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ
ESKİŞEHİR : ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ
GAZİANTEP : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GAZİANTEP : SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
GAZİANTEP : DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
GAZİANTEP : GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ
GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ
GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ
GAZİANTEP : ÖZEL DEVA HASTANESİ
GİRESUN : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
GÜMÜŞHANE : GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
HAKKARİ : HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
HATAY : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
HATAY : HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
HATAY : İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
HATAY : İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ
HATAY : ÖZEL GÜNEYPARK HASTANESİ
HATAY : ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ
HATAY : ÖZEL DEFNE HASTANESİ
IĞDIR : IĞDIR DEVLET HASTANESİ
ISPARTA : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ISPARTA : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL : SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL : FSM KUZEY LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
İSTANBUL : MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
İSTANBUL : BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
İSTANBUL : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
İSTANBUL : BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
İSTANBUL : TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
İSTANBUL : S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
İSTANBUL : SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL : SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL : BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
İSTANBUL : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
İSTANBUL : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
İSTANBUL : ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL AHENK LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL GELİŞİM TIP LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER
İSTANBUL : ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL
İSTANBUL : ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL NİSA HOSPİTAL
İSTANBUL : ÖZEL A HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE
İSTANBUL : ÖZEL DUYGU HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
İSTANBUL : ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL : ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL CENTRO LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
İSTANBUL : ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL E-LAB LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL AİLE HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ
İSTANBUL : SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)
İSTANBUL : ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL REFERANS LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY
İSTANBUL : YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ
İSTANBUL : ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ
İSTANBUL : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)
İSTANBUL : TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL DOĞAN HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL AVRASYA HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ
İSTANBUL : ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İZMİR : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İZMİR : İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İZMİR : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
İZMİR : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
İZMİR : SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH
İZMİR : İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
İZMİR : İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ
İZMİR : ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İZMİR : İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
İZMİR : BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH
İZMİR : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
İZMİR : S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İZMİR : TORBALI DEVLET HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ
İZMİR : ÖZEL KENT HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
İZMİR : ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ
İZMİR : ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL
İZMİR-ALİAĞA : İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
İZMİR-MENEMEN : ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
İZMİR-TORBALI : ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ
KARABÜK : KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KARAMAN : KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARS : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.
KASTAMONU : KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KAYSERİ : KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KAYSERİ : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KAYSERİ : KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
KAYSERİ : SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KAYSERİ : ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KAYSERİ : ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ
KAYSERİ : ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ
KAYSERİ : ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ
KIRIKKALE : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KIRKLARELİ : KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
KIRŞEHİR : KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KİLİS : KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KOCAELİ : KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KOCAELİ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KOCAELİ : ÖZEL CİHAN HASTANESİ
KOCAELİ-BAŞİSKELE : ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ
KOCAELİ-DARICA : SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
KOCAELİ-GEBZE : TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI
KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ
KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
KOCAELİ-GEBZE : GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ
KONYA : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KONYA : S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
KONYA : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI
KONYA : KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
KONYA : KONYA NUMUNE HASTANESİ
KONYA : ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KONYA : ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI
KONYA : ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ
KÜTAHYA : KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MALATYA : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MALATYA : MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
MALATYA : ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ
MANİSA : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
MANİSA : MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
MANİSA : MANİSA ŞEHİR HASTANESİ
MANİSA-SOMA : ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ
MARDİN : MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
MERSİN : MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
MERSİN : MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
MERSİN : ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ
MERSİN : MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
MERSİN-SİLİFKE : SİLİFKE DEVLET HASTANESİ
MERSİN-TARSUS : TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
MUĞLA : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MUĞLA-BODRUM : ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ
MUĞLA-BODRUM : ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ
MUĞLA-BODRUM : ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
MUĞLA-FETHİYE : FETHİYE DEVLET HASTANESİ
MUĞLA-MARMARİS : ÖZEL AHU HASTANESİ
MUĞLA-MARMARİS : ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
MUĞLA-MİLAS : 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MUĞLA-MİLAS : ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI
MUĞLA-ORTACA : ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
MUŞ : MUŞ DEVLET HASTANESİ
NEVŞEHİR : NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
NEVŞEHİR : ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
NEVŞEHİR : ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
NİĞDE : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORDU : ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
OSMANİYE : OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
RİZE : SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
SAKARYA : SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SAKARYA : SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SAMSUN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
SAMSUN : SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
SAMSUN : SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAMSUN : ÖZEL LIV HOSPİTAL
SAMSUN : ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ
SAMSUN : ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ
SAMSUN : ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ
SAMSUN : ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ
SİİRT : SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SİNOP : SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
SİVAS : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
SİVAS : SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SİVAS : ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ
ŞANLIURFA : ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ŞANLIURFA : HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ŞIRNAK : CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
TEKİRDAĞ : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.
TEKİRDAĞ : ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY : ÖZEL OPTİMED HASTANESİ
TEKİRDAĞ-ÇORLU : ÇORLU DEVLET HASTANESİ
TEKİRDAĞ-ÇORLU : ÖZEL REYAP HASTANESİ
TOKAT : TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
TRABZON : TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
TRABZON : TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
TRABZON : ÖZEL 7M HASTANESİ
TRABZON : ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ
TRABZON : ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ
TUNCELİ : TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
UŞAK : UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
VAN : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
VAN : VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
YALOVA : YALOVA DEVLET HASTANESİ
YALOVA : ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
YALOVA : ÖZEL YALOVA HASTANESİ
YOZGAT : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YOZGAT : YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ZONGULDAK : ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ZONGULDAK : ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ : ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ