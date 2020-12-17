Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?
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Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?

17.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:08
Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?

Koronavirüs testi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yapılmaktadır? Koronavirüs testi nerede yapılıyor? Ücretsiz Covid-19 testi yapılan devlet hastaneleri nerede? Ücretsiz korona testi yapılan devlet hastenelerinin konumu ve haritadaki yeri neresi? Covid-19 testi ve ücretsiz yapılan hastaneler listesi haberimizde...

Koronavirüs ya da Covid-19 test ücreti herkes tarafından araştırılıyor. Birçok insan özel ya da devlet hastanelerinde koronavirüs aşısının nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs testi yapılan birçok devlet hastanesi mevcuttur. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ücretsiz Covid-19 testi yapılan hastanelerin isimlerine ve adreslerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Covid-19 test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı. Bazı özel hastanelerde ise Covid-19 testi 100-500 tl arasında değişkenlik gösteriyor. Koronavirüs testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Devlet hastanelerinde ücretsiz koronavirüs testi yaptırabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Covid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuvarları listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?

ÜCRETSİZ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILAN DEVLET HASTANELERİNİN İSİMLERİ

COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ADANA : ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ADANA : ADANA ŞEHİR HASTANESİ

ADANA : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ

ADANA : SEYHAN DEVLET HASTANESİ

ADANA : ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI

ADIYAMAN : ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ADIYAMAN : ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL

AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

AFYONKARAHİSAR : AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ

AĞRI : AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

AKSARAY : AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

AMASYA : AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

AMASYA-MERZİFON : MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ

ANKARA : ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANKARA : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI

ANKARA : GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI

ANKARA : S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ANKARA : SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI

ANKARA : AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ

ANKARA : LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI

ANKARA : YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ

ANKARA : MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

ANKARA : MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI

ANKARA : S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ANKARA : ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANKARA : INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

ANKARA : ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA

ANKARA : ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI

ANKARA : ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

ANKARA : ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI

ANKARA : ÖZEL OMEGA-GEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

ANKARA : ÖZELMİMHASTANESİ

ANKARA : HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI

ANKARA : ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ANKARA : YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)

ANKARA : BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR

ANKARA : TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ

ANKARA : ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ

ANKARA : DÜZEN LABORATUVARLARI

ANKARA : ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI

ANKARA : GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

ANKARA : ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI

ANKARA : ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL DEREN LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ

ANKARA : ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ

ANKARA : ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI

ANKARA : ÖZEL BİLGİ HASTANESİ

ANTALYA : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANTALYA : ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ANTALYA : ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ

ANTALYA : TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI

ANTALYA : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ANTALYA : ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI

ANTALYA : ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)

YAŞAM HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ

ANTALYA :ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ

ANTALYA : ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

ANTALYA : ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

ANTALYA/MANAVGAT : ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ

ANTALYA/ALANYA : ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ANTALYA/ALANYA : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANTALYA-FİNİKE : FİNİKE DEVLET HASTANESİ

ARDAHAN : ARDAHAN DEVLET HASTANESİ

ARTVİN : ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

AYDIN : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

AYDIN : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

AYDIN/KUŞADASI : ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ

AYDIN/SÖKE : AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ

BALIKESİR : BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

BALIKESİR : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BALIKESİR-BANDIRMA : ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ

BALIKESİR-EDREMİT : ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ

BARTIN : BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BATMAN : ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BATMAN : BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

BATMAN : ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ

BAYBURT : BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BİLECİK : BİLECİK DEVLET HASTANESİ

BİNGÖL : BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BİTLİS : TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

BOLU : BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

BURDUR : BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BURSA : BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BURSA : BURSA ŞEHİR HASTANESİ

BURSA : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

BURSA : ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ

BURSA : ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI

BURSA : BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

BURSA : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA : VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ

BURSA :ÖZEL ESENTEPE HASTANESİ

BURSA : ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ

BURSA : ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI

BURSA : ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL

BURSA : ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ

ÇANAKKALE : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

ÇANKIRI : ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ÇORUM : ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

DENİZLİ : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

DENİZLİ : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

DENİZLİ : ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ

DENİZLİ : ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ

DİYARBAKIR : DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DİYARBAKIR : DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

DİYARBAKIR : ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ

DİYARBAKIR : DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

DÜZCE : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

DÜZCE : ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI

DÜZCE : DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

DÜZCE : ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ

EDİRNE : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

EDİRNE : EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ

EDİRNE : ÖZEL TRAKYA HASTANESİ

ELAZIĞ : FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI

ELAZIĞ : ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA

ELAZIĞ : ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ

ELAZIĞ : ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ

ERZİNCAN : ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ERZURUM : ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ERZURUM : SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ERZURUM : ÖZEL BUHARAHASTANESİ

ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

ESKİŞEHİR : ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ

ESKİŞEHİR : ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ

GAZİANTEP : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

GAZİANTEP : SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

GAZİANTEP : DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

GAZİANTEP : GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ

GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ

GAZİANTEP : ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ

GAZİANTEP : ÖZEL DEVA HASTANESİ

GİRESUN : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

GÜMÜŞHANE : GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

HAKKARİ : HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

HATAY : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

HATAY : HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

HATAY : İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

HATAY : İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ

HATAY : ÖZEL GÜNEYPARK HASTANESİ

HATAY : ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ

HATAY : ÖZEL DEFNE HASTANESİ

IĞDIR : IĞDIR DEVLET HASTANESİ

ISPARTA : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ISPARTA : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL : SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL : FSM KUZEY LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI

İSTANBUL : MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

İSTANBUL : BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.

İSTANBUL : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

İSTANBUL : BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

İSTANBUL : TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ

İSTANBUL : S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ

İSTANBUL : SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL : SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL : BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

İSTANBUL : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

İSTANBUL : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

İSTANBUL : ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL AHENK LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL GELİŞİM TIP LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER

İSTANBUL : ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL

İSTANBUL : ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL NİSA HOSPİTAL

İSTANBUL : ÖZEL A HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE

İSTANBUL : ÖZEL DUYGU HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL

İSTANBUL : ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL : ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL CENTRO LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ

İSTANBUL : ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL E-LAB LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL AİLE HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ

İSTANBUL : SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)

İSTANBUL : ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL REFERANS LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY

İSTANBUL : YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ

İSTANBUL : ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ

İSTANBUL : İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)

İSTANBUL : TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL DOĞAN HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL AVRASYA HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ

İSTANBUL : ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ

Ücretsiz Covid-19 koronavirüs testi yapan hastaneler! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs testi yapan devlet hastaneleri nerede?

İZMİR : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İZMİR : İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İZMİR : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

İZMİR : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

İZMİR : SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH

İZMİR : İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ

İZMİR : İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ

İZMİR : ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İZMİR : İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

İZMİR : BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH

İZMİR : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ

İZMİR : S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İZMİR : TORBALI DEVLET HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ

İZMİR : ÖZEL KENT HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

İZMİR : ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ

İZMİR : ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL

İZMİR-ALİAĞA : İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ

İZMİR-MENEMEN : ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

İZMİR-TORBALI : ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ

KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

KAHRAMANMARAŞ : KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ

KARABÜK : KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

KARAMAN : KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

KARS : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.

KASTAMONU : KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KAYSERİ : KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KAYSERİ : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KAYSERİ : KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

KAYSERİ : SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KAYSERİ : ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KAYSERİ : ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ

KAYSERİ : ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ

KAYSERİ : ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ

KIRIKKALE : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KIRKLARELİ : KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

KIRŞEHİR : KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KİLİS : KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

KOCAELİ : KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

KOCAELİ : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KOCAELİ : ÖZEL CİHAN HASTANESİ

KOCAELİ-BAŞİSKELE : ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ

KOCAELİ-DARICA : SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

KOCAELİ-GEBZE : TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI

KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ

KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ

KOCAELİ-GEBZE : GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ

KOCAELİ-GEBZE : ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ

KONYA : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KONYA : S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

KONYA : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI

KONYA : KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

KONYA : KONYA NUMUNE HASTANESİ

KONYA : ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KONYA : ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI

KONYA : ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ

KÜTAHYA : KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MALATYA : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MALATYA : MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

MALATYA : ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ

MANİSA : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

MANİSA : MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MANİSA : MANİSA ŞEHİR HASTANESİ

MANİSA-SOMA : ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ

MARDİN : MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

MERSİN : MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

MERSİN : MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

MERSİN : ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ

MERSİN : MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MERSİN-SİLİFKE : SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

MERSİN-TARSUS : TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

MUĞLA : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MUĞLA-BODRUM : ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ

MUĞLA-BODRUM : ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ

MUĞLA-BODRUM : ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

MUĞLA-FETHİYE : FETHİYE DEVLET HASTANESİ

MUĞLA-MARMARİS : ÖZEL AHU HASTANESİ

MUĞLA-MARMARİS : ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

MUĞLA-MİLAS : 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MUĞLA-MİLAS : ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI

MUĞLA-ORTACA : ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

MUŞ : MUŞ DEVLET HASTANESİ

NEVŞEHİR : NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

NEVŞEHİR : ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

NEVŞEHİR : ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

NİĞDE : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ORDU : ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

OSMANİYE : OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

RİZE : SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

SAKARYA : SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SAKARYA : SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SAMSUN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

SAMSUN : SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

SAMSUN : SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAMSUN : ÖZEL LIV HOSPİTAL

SAMSUN : ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ

SAMSUN : ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ

SAMSUN : ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ

SAMSUN : ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ

SİİRT : SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SİNOP : SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

SİVAS : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

SİVAS : SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SİVAS : ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ

ŞANLIURFA : ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ŞANLIURFA : HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ŞIRNAK : CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TEKİRDAĞ : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.

TEKİRDAĞ : ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ

TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY : ÖZEL OPTİMED HASTANESİ

TEKİRDAĞ-ÇORLU : ÇORLU DEVLET HASTANESİ

TEKİRDAĞ-ÇORLU : ÖZEL REYAP HASTANESİ

TOKAT : TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

TRABZON : TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

TRABZON : TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

TRABZON : ÖZEL 7M HASTANESİ

TRABZON : ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ

TRABZON : ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ

TUNCELİ : TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

UŞAK : UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

VAN : VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

VAN : VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

YALOVA : YALOVA DEVLET HASTANESİ

YALOVA : ÖZEL ATAKENT HASTANESİ

YALOVA : ÖZEL YALOVA HASTANESİ

YOZGAT : YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT : YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ZONGULDAK : ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ZONGULDAK : ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ : ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ

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