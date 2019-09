21.09.2019 03:20

Ücretsiz Call Of Duty Mobil Cihazlara 1 Ekim'de Geliyor

Popüler oyunu mobil cihazlarınızda ücretsiz oynamaya hazır olun. Ücretsiz Call of Duty Mobil Cihazlara 1 Ekim'de Geliyor.



Activision bugün, Call of Duty: Mobile'in 1 Ekim'de Android ve iOS cihazlarında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Tencent'in Timi Studio'su tarafından geliştirilen oyun ücretsiz oynanacak ve Google Play ve App Store'un desteklediği tüm ülkelerde mevcut olacak.



Ücretsiz Call of Duty Mobile sürümü Black Ops ve Modern Warfare gibi diğer oyunlarından gelen öğeleri bir arada sunacak.



Activison'daki Mobile VP Chris Plummer, Call of Duty Mobile sürümüyle birinci sınıf aksiyon deneyimini avuçlarınızın içine getiriyoruz. diyor.



Oyunda; Crash ve Crossfire gibi Modern Savaş Haritaları, Nuketown ve Hijacked gibi Black Ops haritaları ve daha birçoğu tek bir epik başlıkta dahil olmak üzere diğer oyunlarının sunduğu en iyi şeyleri bir araya getiriyoruz deniliyor.



Mobil sürüm; aynı zamanda büyük, tamamen yeni bir açık haritada 100 oyuncuya kadar destekleyen özel bir Battle Royale modu da içeriyor. ATV, helikopter ve sal dahil araçlarla kara, deniz ve havadaki solo, ikili veya dörtlü oyuncu yarışmalarında oynayabilirsiniz. Birinci veya üçüncü kişi arasında seçim yapabilir ve altı sınıftan birini seçebilirsiniz.



Mobil oyun Call of Duty hayranları için büyük olasılıkla bir rahatlama sağlayacak zira; bu yılki sürüm programındaki ani bir değişiklikten sonra ücretsiz bir oyunun olacağı konusunda derin şüpheler vardı.



Call of Duty: Mobile is coming to Android and iOS on October 1st.



The free to play mobile experience features signature Call of Duty multiplayer, iconic maps, modes, characters and a new Battle Royale experience. #CODMobile pic.twitter.com/dHIowxcaML



— Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2019

Kaynak: Teknotalk.com