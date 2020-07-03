Ücretsiz Battle Royale Oyun PUBG Mobile'dan Üstün Başarı!
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Ücretsiz Battle Royale Oyun PUBG Mobile'dan Üstün Başarı!

PUBG Mobile (PlayerUnknown's Battleground Mobile), çıkış yaptığı günden bugüne 3 milyar dolar gibi büyük bir gelir elde etti.

Ücretsiz Battle Royale Oyun PUBG Mobile'dan Üstün Başarı!
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43

PUBG Mobile (PlayerUnknown's Battleground Mobile), çıkış yaptığı günden bugüne 3 milyar dolar gibi büyük bir gelir elde etti. Battle royale oyun, dünya çapında büyük başarı gösterdi, yapımcısına sadece 2020 yılında 1.3 milyar dolar kazandırdı. Sensor Tower'ın yeni raporu detaylı olarak haberimizde.

En Büyük Rakibini Ezdi Geçti!

Sensor Tower tarafından hazırlanan yeni rapora göre, PUBG Mobile mobil çok oyunculu oyun pazara ve battle royale türüne hakim oldu. Rakibi Garena Free Fire'dan neredeyse dört kat daha fazla gelir elde etti. Bluehole'un oyunu dünya genelinde 734 milyon indirme gördü, en çok indirme Hindistan'dan oldu. Hintliler oyuncu tabanının yüzde 24'ünü oluştururken, Çin yüzde 16.7 ile ikinci, Amerika ise yüzde 6.4 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Çinlilerden Büyük Destek

Harcamalara ilişkin olarak, Çinli oyuncular toplam gelirin yüzde 52'sini oluştururken, Amerika yüzde 14 ile ikinci ve Japonya yüzde 5.6 ile üçüncü oldu. Ayrıca Apple App Store oyuncu harcamalarının yüzde 79'unu getirirken, Google Play tüm indirmelerin yüzde 65'ini oluşturdu. Online oyun, sürekli yeni özellikler ve oyun içi öğelerle güncelleniyor.

Bu kriz döneminde evde kalma veya evden çalışma norm haline geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle oyun sektörü özellikle de mobil kategoriye ilgi arttı. Sadece 2020'nin ilk yarısında 1.3 milyar dolar gelirin gelmesi buna bağlı.

PUBG İndir

PUBG, hem PC hem de mobilde oldukça popüler, battle royale oyun severlerin gözdesi. PUBG'nin mobil ve PC'de Lite sürümleri de bulunuyor. Düşük donanımlı PC'ler için PUBG Lite, giriş seviye akıllı telefonlar için PUBG Mobile Lite ücretsiz indirilebiliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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