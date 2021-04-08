Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı
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Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamlığı ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile fidan dağıtım etkinliğine düzenlendi.

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamlığı ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile fidan dağıtım etkinliğine düzenlendi.

Hükümet konağı önünde düzenlenen etkinliğe, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Orman İşletme Müdür Vekili Mustafa Ertekin, görevli personel ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Hükümet Konağı önünde daha sonra da Orman İşletme Müdürlüğü önünde vatandaşlara ücretsiz 1000 adet ceviz, 1000 adet badem, 1000 adet de kestane olmak üzere toplam da 3 bin adet fidan dağıtıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde yer alıp, fidanları takdim eden Kaymakam Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, "Korona virüs tedbirlerine uyularak, halkımıza toplam da 3 bin adet fidan dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı ve emeği olan başta Orman İşletme Müdürlüğümüze ve bütün görevlilere teşekkür ediyorum. Amacımız ilçemizde insanlarımıza ağaç sevgisini aşılamak, fidan dikmeyi özendirmek, fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak ilçemizi yeşil alana dönüştürmek, özellikle de çiftçimizin, merkez ve köylerimizdeki üreticilerimizin üretimlerine katkı sağlamaktır. Bu memleketi sevmek dağıyla, taşıyla, kurduyla kuşuyla, havasıyla suyuyla, insanıyla sevmektir. Ağaç dikmek de memleketin insanına, kurduna, kuşuna, börtüsüne böceğine, havasına, suyuna, toprağına katkısı olan anlamlı bir görevdir. Dağıtımını yaptığımız fidanların doğaya nefes olmasını, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı
Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı
Ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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