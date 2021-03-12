Ücretli resim öğretmeni, pandemide yöresel ürünler yapıp, dükkan açtı
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Ücretli resim öğretmeni, pandemide yöresel ürünler yapıp, dükkan açtı

12.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:19
Ücretli resim öğretmeni, pandemide yöresel ürünler yapıp, dükkan açtı

TOKAT'ın Zile ilçesindeki Halk Eğitim Müdürlüğü'nde, ücretli resim öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatun Sülkü (38), koronavirüs sürecinde eğitime ara verilince yöresel ürünler yaparak, ticarete atıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesindeki Halk Eğitim Müdürlüğü'nde, ücretli resim öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatun Sülkü (38), koronavirüs sürecinde eğitime ara verilince yöresel ürünler yaparak, ticarete atıldı. İlgi görünce işini büyütüp, dükkan açan Sülkü, internet üzerinden de satışa başladı. Mesleki çalışmalarını da bırakmayan Sülkü, yaptığı yağlı boya tabloları ve takıları da dükkanında satıyor.

Zile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretli resim öğretmenliği yapan Hatun Sülkü, 1 yıl önce başlayan koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitime ara verilince farklı işler yapmaya karar verdi. Bir süre ne yapacağını düşünen Sülkü, daha sonra yöresel gıda ürünleri hazırlamaya başladı. Evinde ilk olarak salça üretimi denemesi yapan Sülkü, çevreden talep olunca farklı ürünlere de yöneldi. Yoğun ilgi üzerine dükkan açarak, hem ilçeye hem de internet üzerinden Türkiye'nin her yerine ürün göndermeye başlayan Sülkü, mesleğinden de uzaklaşmadı. Sülkü, boş zamanlarında yaptığı yağlı boya tabloları ve takıları da dükkanında satışa sundu. 

'PANDEMİDE DOĞAL ÜRÜNLERE TALEP ARTTI'

Pandemiden önce ücretli resim öğretmeni olarak görev yaptığı söyleyen Hatun Sülkü, "Evde köy ürünleri yapmaya başladım. Organik kuşburnu, salça ve köy ekmeğini kendim yapıyorum. Peynir, yaprak, çökelek, yumurtayı da köylerden temin ediyoruz. Pandemiden dolayı işsiz kalınca evde yapmaya başladığım organik ürünleri açtığım markette satıyorum. Yoğun talep aldığım için internet üzerinden Türkiye'nin her tarafına satmaya başladım. Boş zamanlarımda resim çizmeye devam ediyorum. Kendi marketimde onları satıyorum. Pandemi döneminde doğal ürünlere talep arttı" dedi 

İlk olarak domates salçası yaparak işe başladığı dile getiren Sülkü, "Baktım, zevkli sonra ikinciyi yaptım daha sonra diğer ürünleri yapmaya başladım. Ev, ürünlerle doldu. Bu ürünleri satmaya başladım. Talep oluşunca kadın girişimci olarak kendi iş yerimi açtım. Şimdi hem yapıyorum hem satıyorum" diye konuştu. 

Hatun Sülkü'nün müşterileri de ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını, pandemide organik ürünlere kavuşmanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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