Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
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Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar

Eşlerinin görevi gereği 5 yıl önce Diyarbakır'a gelen Tuba Böbürer ve arkadaşı Seher Şenzeybek, ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla, eşlerinin de desteğiyle Diyarbakır'da çocuklar için oyun parkı açtı.

Eşlerinin görevi gereği 5 yıl önce Diyarbakır'a gelen Tuba Böbürer ve arkadaşı Seher Şenzeybek, ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla, eşlerinin de desteğiyle Diyarbakır'da çocuklar için oyun parkı açtı. Öğretmenler, açtıkları oyun parkında çocuklara küçük yaşlarda trafik kurallarını öğretip meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.

Öğretmen Tuba Böbürer ve arkadaşı Seher Şenzeybek, farklı okullarda ücretli öğretmenlik yaparak sevdikleri mesleği icra ettiler. 5 yıl önce eşlerinin görevi gereği Diyarbakır'a yerleşen Böbürer ve Şenzeybek, hayallerinin peşinden giderek Diyarbakır'da çocuklar için bir oyun parkı açtı. Açtıkları oyun parkında meslek odaları ve atölyelerinin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir Projesini, oyun parklarında oluşturdukları pistte çocuklara, küçük yaşlarda uygulamalı olarak öğretmeye başladılar. Böbürer ve Şenzeybek, açtıkları parkta 3 kadına da istihdam olanağı sağladı.

"Çocukların hayatı küçük yaşlarda tanımasını sağlıyoruz"

Yaklaşık 12 yıllık bir meslek hayatının olduğunu belirten Tuba Böbürer, özel okullarda çalıştığını, ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi. Böbürer, "Çocukları çok sevdiğim ve eğitim sektöründen geldiğim için çocuklara daha faydalı bir şeyler yapmaya karar verdik. Arkadaşımla düşündük ve böyle bir yeri açtık. Ücretli öğretmenlikle biriktirdiğim parayla hayallerimin peşinden gittim ve şu anda Payalpark Çocuk Eğlence Merkezini açtık. Bununla hayallerimin bir kısmını gerçekleştirmiş oldum. Burada trafik eğitim parkını oluşturduk. Çocuklarımız burada daha küçük yaşlarda trafik eğitimi vererek, trafikte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık uygulamalı olarak. Çocuklarımız burada keyifli bir şekilde kalıcı öğrenme sağlıyor, uygulamalı olarak bu eğitimleri verdiğimiz için. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da üzerinde durduğu konu vardı, trafik eğitimi. Biz, burada çocuklarımıza küçük yaşta bu eğitimi vererek trafik konusunda daha bilinçlenmesini sağladık. Böylece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çağrısına cevap vermiş olduk. Çocukların küçük yaşta eğlenerek meslek evlerimizden, meslek atölyelerimizden öğrenmelerini sağladık" dedi.

"Çocuklara taciz durumlarında neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz"

Çocukların meslekleri tanımalarını, severek hangi mesleği seçmelerine yönelmeleri için onlara yol göstermek istediklerini kaydeden Böbürer, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatı küçük yaşta onların tanımasını sağlıyoruz. Ama bunu yaparken de oyunla, resimle, müzikle yani keyif alarak çocukların bir şeyler öğrenmesini amaçlıyoruz. Çocuklar meslekleri seçerken, polisin görevlerini burada bizimle öğreniyorlar. Bildiğimiz gibi, sosyal medyadan da takip ettiğimiz taciz durumlarında nasıl hareket edip davranmalarını gerektiğini, nereyi arayarak bu durumu bildirmeleri gerektiğini, aileleriyle nasıl iletişime geçmeleri gerektiği konusunda onları bilinçlendiriyoruz. 3 çalışanımızda bayan, burada kadın istihdamını da sağlamış oluyoruz. 2 kadın girişimci olarak bu işe başladık. Çalışan personelimizde kadınlardan seçtik. Kadın istihdamın sağlanmasını da amaç edindik. Eşlerimizin görevi nedeniyle biz Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır halkına hizmet vermek istedik. Diyarbakır'a gönül bağladık. Biz, Diyarbakır'ı çok sevdik." - DİYARBAKIR

Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar
Ücretli öğretmenlikten biriktirdikleri parayla çocuklara eğitim parkı açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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