Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru EKRANI!
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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru EKRANI!

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru EKRANI!
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Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler 2021 yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını araştırıyor. Peki, 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

2021-22 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır gibi konuları araştırmaya başladı. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e devlet üzerinden alınacak ve resim makamların belirlediği takvimde açıklamalar yapılacak.

Ücretli öğretmen adayları e devlet üzerinden

1-Kimlik bilgileri

2- İletişim bilgileri

3- Eğitim bilgileri

4.il-ilçe, branş tercihleri

5-KPS puan bilgileri

6-Diğer bilgiler

Girilerek onaylanacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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