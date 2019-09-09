Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB ücretli öğretmenlik maaşı

09.09.2019 17:41

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmen ve öğretmen adayları, 29 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılan ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını merak ediyor. MEB 2019 ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve maaşları…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz MEB'den resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan başvuru sonucu olumlu olan adaylara il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından göreve başlayacağı tebliğ edilecek ve öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelerek gerekli işlemlerin ardından SSK girişleri yapılıp göreve başlayacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden adaylara kazandıklarına dair mesaj veya telefon ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca bilgilendirme kapsamında evrakların teslim tarihi de belirtiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

*Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

2019 - 2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI

Atamaları yapılan öğretmenlerin maaşı girdikleri ders saatine göre değişiyor. Bir ücretli öğretmen ayda ortalama 120 ders saati derse giriyor. Ayrıca ücretli öğretmenler tatillerde ek ders ücreti ve yarıyıl tatilinde de maaş alamaz.

Normal bir ayda ücretli öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını aylık olarak kabul edilirse alacağı maaş şu şekilde:

1880 TL maaş alacaktır. (16 TL Ders saati ücretidir fakat belli bir ders saati sonrası AGİ(Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücreti artmaktadır.)

- Yatırılacak sigorta pirim gün sayısı: 16 Gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta 30 gün olarak yatırılmamaktadır. 120 saat/ 8'e bölünmektedir. (Toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünmektedir).