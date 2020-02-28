Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu

28.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:27

Adıyaman'da, ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1754 Sokak içerisinde ikamet eden 5 çocuk babası Mehmet Uryan Gökdaş (54), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Tek kaldığı odada gazdan etkilenen Gökdaş'ı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Uryan Gökdaş'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekipleri çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine gelerek burada incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Uryan Gökdaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA