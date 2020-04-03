Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmenler maaş alacak mı? Usta öğretici maaş alacak mı? Ücretli öğretmenlere koronavirüs desteği!
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Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmenler maaş alacak mı? Usta öğretici maaş alacak mı? Ücretli öğretmenlere koronavirüs desteği!

Okullarda girdikleri ders saati başına ücret alan ücretli öğretmenler corona virüs nedeniyle okullar tatil olunca boşta kaldılar. Devlet yaptığı açıklamada ücretli öğretmenlerin mağdur edilmeyeceklerini söyledi. Detaylar haberimizde.

03.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:05
Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmenler maaş alacak mı? Usta öğretici maaş alacak mı? Ücretli öğretmenlere koronavirüs desteği!

Ücretli ve usta öğretmen olarak okullarda görev yapan kişiler girdikleri ders satleri başına ücret almaktaydı. Koronavirüs nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte ücretli öğretmenlerin maaşları da gündem oldu. Peki ücretli öğretmenler maaş alacak mı Ücretli öğretmenler hakkında detaylar haberimizde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI VE EK DERS ÜCRETLERİ YATACAK MI?

Bakan Albayrak'ın bu konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı; "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronaivürs salgınından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretinin süreç boyunca ödeneceğini bildirdi.

Berat Albayrak şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerininin yerine getirileceğini ifade etti.

Bakan Albayrak "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." Açıklamasını yaptı

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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