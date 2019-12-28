Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı (2)

28.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:32

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 130 BİN TL PARA KAZANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan ve yakalanıp gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y. ve M.K.'nin, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Bartın ve Ereğli'de yaklaşık 2,5 aylık sürede kullandıkları yöntemle 130 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA