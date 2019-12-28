Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı
Haberler » Güncel » Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Haber

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

28.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:13
Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli'de 'un hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.?nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, Türk Telekom'a ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.?nın hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler