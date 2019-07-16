Ücretli doğum izninde örnek uygulama!

ERKEK ÇALIŞANLAR İSE 4 HAFTA ÜCRETLİ BABALIK İZNİ ALABİLECEK

Faaliyet gösterdiği 180 ülke ve 30 bini aşkın çalışanıyla dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi Diageo, çalışanları için global düzeyde yeni bir izin politikasını hayata geçiriyor. İnsan Kaynakları uygulamalarında cinsiyet dengesini gözeten Diageo, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ücretli annelik ve babalık izni süresini arttıran politikasını uygulamaya başladı.

KADIN ÇALIŞANA EKSTRA 10 HAFTA

Uygulamaya göre, Türkiye'de anne için 8 hafta doğumdan önce 8 hafta da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 haftalık yasal ücretli doğum izni süresi Mey|Diageo kadın çalışanları için 26 haftaya çıkarıldı. Türkiye'de sadece doğumdan sonra kullanılmak üzere erkekler için 5 gün olan yasal doğum izni Mey|Diageo erkek çalışanları için ücretli 4 haftaya uzayacak.

Kaynak: Bültenler