Ücretli çalışanlar Şubat'ta yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.1 artışla, 12 milyon 2 bin 495 kişiden, 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.1 artışla, 12 milyon 2 bin 495 kişiden, 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi. Metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan ücretli çalışanlar kapsama alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde ücretli çalışanlar sanayi sektöründe yüzde 8.3, inşaat sektöründe yüzde 20.7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışanlar Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.5 arttı. Ücretli çalışanlar Şubat'ta aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0.6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi.

TÜİK'e göre ücretli çalışan sayılarını gösteren verilerde, takvim etkisi gözlenmediği için takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı