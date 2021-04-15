Ücretli çalışanlar Şubat'ta yıllık yüzde 5.1 arttı
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Ücretli çalışanlar Şubat'ta yıllık yüzde 5.1 arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ücretli çalışanlar Şubat'ta yıllık yüzde 5.1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.1 artışla, 12 milyon 2 bin 495 kişiden, 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.1 artışla, 12 milyon 2 bin 495 kişiden, 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi. Metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan ücretli çalışanlar kapsama alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde ücretli çalışanlar sanayi sektöründe yüzde 8.3, inşaat sektöründe yüzde 20.7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.7 arttı. 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışanlar Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.5 arttı. Ücretli çalışanlar Şubat'ta aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0.6 ve  ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi.

TÜİK'e göre ücretli çalışan sayılarını gösteren verilerde, takvim etkisi gözlenmediği için takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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