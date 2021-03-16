Ücretli çalışanlar Ocak'ta yıllık yüzde 5.2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.2 artışla, 11 milyon 969 bin 591 kişiden, 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.2 artışla, 11 milyon 969 bin 591 kişiden, 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, "metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan ücretli çalışanlar kapsama dahil edildi."

Bu dönemde ücretli çalışanlar, sanayide yüzde 8.4, inşaatta yüzde 22.1 ve ticaret-hizmette yüzde 0.5 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışanlar, Ocak'ta aylık bazda ise yüzde 0.8 arttı. Bu dönemde, ücretli çalışanlar sanayide yüzde 0.8, inşaatta yüzde 1.4 ve ticaret-hizmette yüzde 0.8 arttı.Sektörlerin istihdam, çalışılan saat, brüt ücret-maaş endekslerinin zaman içerisindeki değişimlerinin izlenebilmesi amacıyla "İşgücü Girdi Endeksleri" idari kayıtlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari kayıtları) dayalı ve çeyreklik olarak yayımlanıyor. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı