Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi
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Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi

Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışanlar Mart'ta aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 7.5 artışla 13 milyon kişiye yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışanlar Mart'ta aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 7.5 artışla 13 milyon kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ücretli çalışan sayısı geçen yılın Mart ayındaki 12 milyon 87 bin 779 kişiden, bu yıl Mart ayında 13 milyon 274 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanlar Mart ayında yıllık bazda;sanayi sektöründe yüzde 9.6 artışla 4 milyon 582 bin 582 kişiye, inşaat sektöründe yüzde 21.9 artışla 1 milyon 382 bin 900 kişiye,ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3.9 artışla 7 milyon 34 bin 792 kişiye yükseldi.Ücretli çalışanlar Mart ayında aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 1.2, inşaat sektöründe yüzde 0.7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1.4 arttı. (Grafik - Tablo)

 


Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi
Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi
Ücretli çalışanlar Mart'ta 13 milyon kişiye yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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