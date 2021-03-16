Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,2 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,2 arttı

16.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:28
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. B una göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 969 bin 591 kişi iken, 2021 yılı Ocak ayında 12 milyon 589 bin 820 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,2 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:31:45. #1.14#
title